Губернатор Иркутской области встретился с женами мобилизованных, но они об этом не знали

«Люди Байкала»‎ рассказали, что губернатор Иркутской Игорь Кобзев встретился с женами мобилизованных, родные которых жаловались на перевод из терробороны в штурмовики. Но журналисты поговорили в родственницами резервистов, участвовавших в записи видеообращения — оказалось, что их не позвали на встречу.

Встреча с женщинами, по информации регионального правительства, прошла 11 февраля. Это произошло после того, как военнослужащие попросили не переводить их из терробороны в штурмовые группы.

На встрече была замруководителя иркутского отделения комитета семей воинов Отечества Юлия Домашевская. По ее словам, им рассказали, что если они получают подобные жалобы от мужей, то нужно обращаться в прокуратуру. Обращение в ведомство якобы и составили на встрече. Однако так и неясно, переведут ли иркутских мобилизованных в штурмовики.

«Глава региона не может давать указания военным, он гражданский человек. Мы это понимали, и рассчитывали на разъяснительную работу. Нам помогли, поддержали, успокоили, пообещали поддержку в дальнейшем», — сказала Домашевская.

Журналисты связались с другими родными мобилизованных, которые участвовали в записи этого видео. Но все они сказали, что даже не слышали о встрече с Кобзевым. Некоторые из них рассказали, что мужчин уже отправили на штурм без какой-либо подготовки.