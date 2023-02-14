В Новосибирске депутаты заксобрания региона одобрили отмену выборов мэра

В Новосибирске и наукограде Кольцово обсуждают отмену выборов мэров. Профильный комитет регионального заксобрания поддержал предложение. Окончательно его рассмотрят 20 февраля на сессии регионального парламента, сообщила «Тайга.Инфо»‎*.

Журналисты отмечают, что документ об отмене выборов внесли на рассмотрение представители ЕР и ЛДПР. Лоббирует отказ от прямых выборов мэра и региональное правительство. Один из авторов законопроекта Александр Щербак в пользу конкурсной процедуры сказал, что «данная модель доказала свою эффективность во всем мире».

В России осталось всего несколько административных центров, где остаются прямые выборы мэров: Якутск, Абакан, Анадырь, Улан-Удэ, Хабаровск. В прошлом году решено было отменить выборы мэров в Томске. В Хабаровске пока говорят, что отмены.

«Тайгу.Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.