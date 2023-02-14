Инженер, работавший с бомбардировщиками Ту-160, попросил убежище в США

«Агентство»*‎ со ссылкой на Yahoo News сообщило, что в США попросил убежище инженер, работавший со стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Он пересек границу Мексики и США в декабре прошлого года на бронированном джипе вместе с семьей.

Пограничникам он сказал сначала, что он опасается преследования из-за участия в протестах в поддержку Алексея Навального**. Но потом он заявил, что у него есть информация, которая может заинтересовать американские власти. В России с 2018 по 2021 год он работал в Казани на заводе по производству самолетов, где и работал с бомбардировщиками Ту-160.

Его личность проверяли в министерстве внутренней безопасности и службе пограничного контроля около полутора недель. Проверка показала, что он заслуживает доверия и представляет интерес для США. Его до сих пор допрашивает ФБР.

Источник в военной разведке США отметил, что данные о модификациях Ту-160 могут стать ценными. В частности, инженер может знать, проводилась ли модернизация самолетов под запуск гиперзвуковых ракет.

*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательным»‎

**Алексея Навального включили в реестр «террористов и экстремистов»‎.