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#Новости

Инженер, работавший с бомбардировщиками Ту-160, попросил убежище в США

14.02.2023

Вашингтону может быть интересна информация о модификациях самолетов

«Агентство»*‎ со ссылкой на Yahoo News сообщило, что в США попросил убежище инженер, работавший со стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Он пересек границу Мексики и США в декабре прошлого года на бронированном джипе вместе с семьей. 

Пограничникам он сказал сначала, что он опасается преследования из-за участия в протестах в поддержку Алексея Навального**. Но потом он заявил, что у него есть информация, которая может заинтересовать американские власти. В России с 2018 по 2021 год он работал в Казани на заводе по производству самолетов, где и работал с бомбардировщиками Ту-160.  

Его личность проверяли в министерстве внутренней безопасности и службе пограничного контроля около полутора недель. Проверка показала, что он заслуживает доверия и представляет интерес для США. Его до сих пор допрашивает ФБР. 

Источник в военной разведке США отметил, что данные о модификациях Ту-160 могут стать ценными. В частности, инженер может знать, проводилась ли модернизация самолетов под запуск гиперзвуковых ракет. 


*«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательным»‎

**Алексея Навального включили в реестр «террористов и экстремистов»‎. 


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