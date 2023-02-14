Школы Санкт-Петербурга закупят макеты гранат и автоматов для начальной военной подготовки

После проверки прокуратуры в шести школах Санкт-Петербурга не обнаружилось необходимого оборудования для кабинетов ОБЖ. Районные власти закупают макеты гранат и автоматов на десятки млн рублей, пишет «Новая газета»‎.

Это обязательно по приказу Минпросвещения, который появился в сентябре 2022 года. В нем содержится целый список оборудования, которое должны иметь кабинеты ОБЖ. Использовать его будут в 10-11 классах на «начальной военной подготовке».



Теперь в школах должны появится макеты гранат, автоматов, оружейные сейфы, дозиметры, защитные костюмы, имитаторы ранений, стрелковый тренажер, газоанализаторы кислорода и токсичных газов, экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки.

Финансировать закупку должны районные бюджеты. Только в Центральном районе на это потратят 23 млн рублей.