«Проект»‎*: ко всем основным резиденциям Путина подвели отдельные железнодорожные ветки

Новые железнодорожные ветки подвели к основным резиденциям Владимира Путина, пишет «Проект»‎*. Рядом построили секретные станции, вертолетные площадки и другую инфраструктуру.

На территории Валдайского нацпарка еще в 2019 году построили охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой. Ближайшей к ней населенный пункт — Долгие Бороды. По словам местных жителей, пользуется этой веткой только президент.

Один из машинистов, работавший на маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом рассказал, что под путинский поезд РЖД отремонтировала пути, которые были в ужасном состоянии — по ним можно было ехать со скоростью до 25 км/ч. Другие пути, которые Путину были не нужны, ремонтировать не стали.

В Ново-Огарево станция и жд-ветка появились в 2015 году. Он нее до резиденции Путина всего 400 метров. Землю под строительство изъяли из частной собственности в пользу ФСО.

Еще одну спецстанцию обнаружили в Сочи у резиденции Бочаров ручей. Ее построили в 2017 году. От путей, по которым ходят электрички, президентскую станцию огородили забором.

«Досье»‎* вчера рассказало, что вместо самолетов президентского отряда Путин стал предпочитать бронепоезд, поскольку его невозможно отследить. Его построили несколько лет назад, но с середины 2021 года — во время подготовки «спецоперации»‎ — Путин начал пользоваться поездом заметно чаще. Под него подстраивают расписание других поездов. Внешне он почти неотличим от других составов РЖД — кроме бронированных вагонов и антенн спецсвязи на крышах.

*«Досье»‎ и «Проект»‎ российские власти считают «нежелательными организациями»‎.