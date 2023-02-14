С начала мобилизации погибли 1082 резервиста

ВВС и «Медиазона»* установили смерть 1082 мобилизованных. Из них 49 человек умерли в учебных лагерях еще в России, а 40% — с начала 2023 года. Всего подтверждена смерть 14 093 человек не фронте.

За последние две недели российские войска несут рекордные потери. В списке добавилось 1 555 человек. Это самый большой прирост за все время конфликта.



Журналисты отдельно выяснили, что в Макеевке после удара в новогоднюю ночь погибли 109 человек — Минобороны официально признало смерть 89. Из 109 погибших 107 были мобилизованными. Еще 18 семей не могут найти родственников.

На пунктах сбора и в учебных частях умерли 49 человек. Чаще всего причиной смерти становились проблемы со здоровьем или неоказание вовремя медпомощи. Многие рассказывали, что при мобилизации медосмотров резервистам не проводили.

Журналисты также отмечают, что российское Минобороны оказалось не готово к приему такого большого числа людей. Солдаты часто размещались в палатках, заболевали. Первые группы отправили на фронт после 3-7 дней подготовки. Перед отправкой в Афганистан солдат обучали по четыре-шесть месяцев.

*«Медиазону» Минюст России считает «иноагентом».