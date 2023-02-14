«Воздержаться от использования синего и желтого цветов»‎: школьники в Волгограде пишут письма военным

Читательница «НеМосквы»‎ прислала памятку, которую раздали в одной из школ Волгограда. К 23 февраля дети должны подготовить поздравления российским солдатам. Но им не рекомендуют использовать желтый и синие цвета, а также упоминать о «тактических перегруппировках войск».

Письма стали для учеников одной из школ домашним заданием. В качестве шаблона указаны слова «Здравствуй, дорогой солдат», «Спасибо Вам за отвагу и смелость, я горжусь Вами», «Берегите себя, мы ждем вас дома». Можно использовать в оформлении символы Z и V, «Своих не бросаем»‎.

Не рекомендуют использовать коричневый, желтый и синий цвета в оформлении, упоминать мобилизацию, тактическую перегруппировку войск и ее итоги.

Такие же письма солдатам пишут ученики в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. «Благотворительная акция»‎ для школьников обязательна. Помимо писем нужно подготовить посылки с гуманитарной помощью.