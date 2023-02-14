WP: США считают, что настал поворотный момент в украинском конфликте

The Washington Post пишет, что по мнению американских чиновников в украинском конфликте настал поворотный момент. Администрация Байдена предупредила об этом Киев. Результат будет зависеть от поставок Украине вооружений, но скептики считают, что время не на стороне Украины.

По мнению администрации Байдена, Украина может занять как можно больше своей территории до начала переговоров. Их прогнозируют в конце года. Однако наступление на Крым пока вряд ли удастся — у Киева недостаточно для этого ресурсов.

На следующей неделе, к годовщине начала боев в Украине, администрация Байдена готовится объявить о новом пакете военной помощи. Однако источники газеты отмечают, что Конгресс, возглавляемый демократами, готов был давать больше, чем просила администрация президента. Сейчас ситуация сложнее. Новый пакет помощи на сумму 10 млрд долларов обсуждается.

США считают, что новое наступление российские войска начнут весной. По информации Института изучения войны, российская армия уже начала наступление на некоторых участках фронта.

Американские чиновники отмечают, что если Киев будет вести бои там, куда направляют российские силы, то вряд ли удастся достичь успеха.