Главные новости политики 13 февраля

На фронте

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина тратит больше боеприпасов, чем производит НАТО. Он сказал, что члены Альянса на встрече 14 февраля рассмотрят вопрос о своевременном обеспечении Украины всем необходимым.

«Ключевые ресурсы, такие как боеприпасы, топливо и запасные части, должны быть доставлены в Украину до того, как Россия сможет захватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизни»‎, — цитирует его Reuters.

Один из морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота рассказал о больших потерях и о разгроме подразделения под Угледаром 23 января. По его словам, от третьей роты десантно-штурмовой бригады осталось около восьми человек. Многие попали в плен. Что, по его словам — лучше.

«Кто выжил, сказали, что дезертиры. Лучше бы я попал в плен и не вернулся. Отношение максимально плохое. Уже положили человек 500, может, больше. Командир бригады сказал, что домой мы уедем только 200-ми, либо 300-ми»‎, — рассказал военнослужащий.

По его словам, до 90% бойцов в его подразделении были мобилизованными из-за больших потерь: вместо морпехов «все время подвозили новых» резервистов.

Мобилизованные в увольнительных наносят себе увечья: ломают руки и ноги — только чтобы не возвращаться на фронт. Подобные случаи были с резервистами, которые выносили раненых наемников ЧВК «Вагнер»‎. Вагнеровцы постоянно им угрожают, были выстрелы в ноги. Возвращаться к ним на фронт никто не хочет.

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия специально запустила информационную кампанию в поддержку переговоров, чтобы задержать поставки танков. Они не исключают, что подобные приемы Москва сможет использовать и впредь.

DW * опубликовала доклад, подготовленный к Мюнхенской конференции по безопасности. Россию на нее не пригласили. В докладе отмечают роль Китая в российской «спецоперации»‎ — без поддержки Пекина Путин вряд ли бы начал СВО. Кроме того, на Западе разочарованы позицией Индии, Бразилии и ЮАР, которые отказались осудить действия Москвы. Также в докладе сказано, что украинцы готовы не сдаваться, даже если Россия применит ядерное оружие. Что касается отношения к России в Германии, то немцы опасаются Москвы почти так же, как украинцы.

В сети появилось новое видео предположительно казни наемника ЧВК «Вагнер»‎. Видео обещала отправить в СК и проверить уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Но пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала чуть позже видео с живым «казненным»‎. В подлинность видео казни сомневалась и «Медиазона»‎*.

Владимир Путин встретится с Геннадием Зюгановым. Он поздравил его с 30-летием образования КПРФ. Оба сошлись во мнении, что ЕР и КПРФ находили согласие в области обеспечения безопасности страны, передает «Коммерсант»‎. По словам Зюганова, это очень важно в условиях «крестового похода и новой войны» Запада в отношении «русского мира».

«Я 20 лет в Совете Европы отработал — я никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под американцев, а они просто обнаглели. Но, надеюсь, мы обязаны победить — и победим», — сказал глава КПРФ.

«Так и будет», — уверен президент.

Путина поддержал бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он считает, что во всем виноват Владимир Зеленский: если бы он прекратил атаку на Донбасс, то ничего бы не было. В Украине отреагировали на его слова. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк считает, что Берлускони обменивает репутацию Италии на сотрудничество с Путиным.

Прокуратура пытается оспорить оправдательный приговор Юлии Цветковой* по делу о распространении порнографии. В качестве нового доказательства обвинение планирует использовать данные о том, что блог художницы и активистки был заблокирован.

Защитники Заремы Мусаевой рассказали об ухудшении ее здоровья в СИЗО. По их словам, ей не проводят обследование, она получает только поддерживающую терапию.

В Вологодской области следователь оформил принудительный привод на допрос 74-летней матери экс-главреда SOTAvision , оппозиционного активиста Евгения Доможирова. Его подозревают в распространении «фейков»‎ об армии по мотивам «политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК). Его мама Галина проходит свидетелем по делу.

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, запустил систему «Окулус»‎. Она анализирует текст, фото и видео на предмет нарушений российского законодательства. В сутки обещают обрабатывать более 200 тыс. изображений.

В России

«Медиазона»‎* обратила внимание на то, что Верховный суд скрыл статистику по приговорам военным за дезертирство, невыполнение приказа и самовольное оставление части. Их перестали публиковать из-за приказов ФСБ и Минобороны о секретности.

Также в России перестали публиковать данные о госзакупках ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»‎. Она подведомственна управделами президента: в ней наблюдался Владимир Путин. Именно врачи этой больницы сопровождают Путина в поездках: информация об этом подтвердилась после изучения контрактов.

Путин, в целях секретности, стал чаще пользоваться бронепоездом. Его нельзя отследить онлайн, как самолеты президентского отряда.

Росздравнадзор разрешит ремонтировать медтехнику в российских больницах неоригинальными запчастями. Новые нормы вступят в силу с сентября.

Мужчин в аэропортах начали допрашивать при возвращении из-за границы. ФСБ объясняет это проверками. Юристы говорят, что это незаконно: у россиян проверяют телефоны, спрашивают о целях выезда из России и о знакомых оппозиционерах.

Граждан США призвали срочно покинуть Россию, а Франции — еще и Беларусь. Причина — в непредсказуемых последствиях СВО. В посольстве США в России отмечали, что граждан могут безосновательно арестовать, допрашивать или мобилизовать. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает подготовку к новой мобилизации.

Бизнесмен, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, родственник сенатора Совета Федерации Валид Корчагин стал владельцем компании в «ДНР»‎, которая может заняться восстановлением металлургического комбината Ильича в Мариуполе. Возможно, завод достался в награду за участие в боях в Украине.

В мире

Служба внешней разведки России обвинила США в вербовке 60 наемников в Сирии. По версии СВР, их готовят для организации терактов в России и на территории СНГ.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует использовать иностранных диверсантов для свержения руководства страны. По ее словам, это могут предпринять, чтобы предотвратить вступление Молдовы в ЕС и для использования территории страны для боев в Украине.

В США в воскресенье сбили очередной летательный объект над озером Гурон. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь обвинил Вашингтон в запуске разведывательных аэростатов над Китаем в 2022 году более десяти раз. США обвинения отвергли.

ЕС рассматривает десятый пакет санкций. В него хотят включить около 130 компаний и физлиц, в том числе российские банки. Однако по последнему вопросу согласия среди членов ЕС пока нет.

*DW, «Медиазону»‎, Юлию Цветкову Минюст России считает «иноагентами»‎.