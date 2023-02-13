Президент Молдовы обвинила Россию в подготовке госпереворота

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует использовать иностранных диверсантов для свержения руководства страны. По ее словам, это могут использовать, чтобы предотвратить вступление Молдовы в ЕС и использовать территорию страны для боев в Украине, передает Reuters.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что разведка узнала о российских планах «по уничтожению Молдовы». В конце прошлой недели правительство страны ушло в отставку.

Власти Молдовы не раз выражали обеспокоенность действиями России и высказываниями российских чиновников. Кроме того, в Приднестровье до сих пор находятся российские войска. По словам Санду, в плане по свержению власти в стране задействуют граждан России, Черногории, Беларуси и Сербии. Сейчас они въезжают в Молдову, чтобы спровоцировать протесты. Беспорядки нужны, чтобы назначить пророссийское правительство.

«Попытки Кремля принести насилие в Молдову не сработают. Наша главная цель — безопасность граждан и государства. Наша цель — мир и общественный порядок в стране», — заявила Санду.