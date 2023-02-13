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#Новости

Президент Молдовы обвинила Россию в подготовке госпереворота

13.02.2023

По ее словам, для этого готовят вооруженных диверсантов

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует использовать иностранных диверсантов для свержения руководства страны. По ее словам, это могут использовать, чтобы предотвратить вступление Молдовы в ЕС и использовать территорию страны для боев в Украине, передает Reuters

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что разведка узнала о российских планах «по уничтожению Молдовы». В конце прошлой недели правительство страны ушло в отставку.

Власти Молдовы не раз выражали обеспокоенность действиями России и высказываниями российских чиновников. Кроме того, в Приднестровье до сих пор находятся российские войска. По словам Санду, в плане по свержению власти в стране задействуют граждан России, Черногории, Беларуси и Сербии. Сейчас они въезжают в Молдову, чтобы спровоцировать протесты. Беспорядки нужны, чтобы назначить пророссийское правительство. 

«Попытки Кремля принести насилие в Молдову не сработают. Наша главная цель — безопасность граждан и государства. Наша цель — мир и общественный порядок в стране», — заявила Санду.


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