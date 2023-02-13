ВВС: соратник Кадырова и родственник сенатора стал владельцем завода в Мариуполе

ВВС выяснила, что бизнесмен, соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Валид Корчагин стал владельцем компании в «ДНР»‎, которая может заняться восстановлением металлургического комбината Ильича в Мариуполе. Возможно, завод достался в награду за участие в боях в Украине. Также он получил долю в российской сети OBI и Starbucks после их ухода с российского рынка.

Компания с тем же названием, что и украинский «ММК Ильича»‎ была зарегистрирована в прошлом году в Макеевке, «ДНР»‎. Руководитель «ММК Ильича»‎ — украинец Юрий Мурай. Он подтвердил, что предприятие находится в Мариуполе.

Чеченский бизнесмен Валид Корчагин стал владельцем 50% предприятия. Помимо украинских регионов, он ведет бизнес в родовом селе близких Рамзана Кадырова. Его возможным отцом ВВС называет Вазита Геремеева — чеченского чиновника, родного брата сенатора Совфеда Сулеймана Геремеева. Последний находится под санкциями ЕС и США.

Семья Геремеевых — родственники депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Именно он записывал постановочные видео из Мариуполя и объявлял, что операция в городе закончена.



