Бывший замглавы УМВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой

Генерал-майор, бывший начальник Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом Владимир Макаров покончил с собой. Его тело нашли в дачном доме в подмосковном Голиково, пишет ТАСС.

Все произошло сегодня утром. По данным агентства, предварительно установлено, что он совершил самоубийство. Тело обнаружила его жена, но было уже поздно.

Макарова Владимир Путин отстранил от должности 27 января 2023 года.

По данным канала «ВЧК-ОГПУ», Макаров организовывал «охоту»‎ за оппозиционерами и неудобными журналистами. После отставки он был в глубокой депрессии, потому что «не знал, чем ему заниматься»‎, рассказали на допросе родные.