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#Новости

«Досье»‎*: Путин стал чаще пользоваться бронепоездом, чем самолетами

13.02.2023

Так нельзя отследить его передвижения

Центр «Досье»* выяснил, что Владимир Путин с 2021 года стал чаще пользоваться бронепоездом, а не самолетами президентского отряда. Владеет составом компания, принадлежащая племяннику Юрия Ковальчука — друга Путина. 

Чаще всего Путин добирается на поезде до своей резиденции на Валдае. Смену транспорта журналисты объясняют секретностью: поезд не отследить с помощью сервисов, как самолеты.

Сам состав почти ничем не отличается от обычных вагонов РЖД: кроме бронировки вагонов, антенн спецсвязи на крыше и приоритета. Расписание движения поездов корректируют под Путина, чтобы его состав двигался быстрее.


*Центр «Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.



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