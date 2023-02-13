«Досье»‎*: Путин стал чаще пользоваться бронепоездом, чем самолетами

Центр «Досье»* выяснил, что Владимир Путин с 2021 года стал чаще пользоваться бронепоездом, а не самолетами президентского отряда. Владеет составом компания, принадлежащая племяннику Юрия Ковальчука — друга Путина.

Чаще всего Путин добирается на поезде до своей резиденции на Валдае. Смену транспорта журналисты объясняют секретностью: поезд не отследить с помощью сервисов, как самолеты.

Сам состав почти ничем не отличается от обычных вагонов РЖД: кроме бронировки вагонов, антенн спецсвязи на крыше и приоритета. Расписание движения поездов корректируют под Путина, чтобы его состав двигался быстрее.

*Центр «Досье»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.