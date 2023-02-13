США отвергли обвинения в запуске десятка аэростатов над территорией Китая

В США в воскресенье сбили очередной летательный объект над озером Гурон. Представитель китайского МИД Ван Вэньбинь обвинил Вашингтон в запуске разведывательных аэростатов над Китаем в 2022 году более десяти раз. США обвинения отвергли.

Как сообщила представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, все утверждения об использовании воздушных шаров для наблюдения за КНР — ложные. А обвинения в слежке нужны Пекину для того, чтобы «справиться с ущербом»‎ от обнаружения китайского шара.

«Именно у Китая есть программа высотных аэростатов наблюдения для сбора разведывательной информации, которую он использовал для нарушения суверенитета США и более 40 стран на пяти континентах», — цитирует Уотсон «Коммерсант»‎.

С начала февраля в небе над США и Канадой были сбиты четыре шара, которые принадлежали Китаю. Пекин признавал, что один шар принадлежат стране, но утверждал, что он исследовательский. Реакцию США на аппарат назвали чрезмерной. Комментировать принадлежность других трех аппаратов в КНР не стали.

Последний объект восьмиугольной формы США сбили над озером Гурон в воскресенье, пишет Reuters. По словам генерала ВВС США Глена Ван Херка, военные не смогли определить, что это за три последних объекта и откуда они летят. Он не исключил в том числе внеземное происхождение аппаратов: разбираться в этом будет разведывательное сообщество.

Китай также обвинил США в нарушении своего воздушного пространства в 2022 году более десяти раз. По словам представителя МИД Ван Вэньбиня, согласования полетов с соответствующими китайскими ведомствами не было.