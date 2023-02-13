«Военный омбудсмен»‎: мужчин начали допрашивать в аэропортах при возвращении из-за границы

«Военный омбудсмен»‎ сообщил, что по возвращении из-за границы россиян начали допрашивать в аэропортах. У мужчин проверяют телефоны, выясняют цели выезда из страны и интересуются, есть ли у них знакомые оппозиционеры. В телефонах сотрудники погрануправления ФСБ смотрят переписки, галерею, контакты, историю браузера и настройки телефона.

Правозащитники отмечают, что не пустить в страну гражданина России нельзя, даже если он нарушил закон. Но в аэропортах участились случаи удержания без оснований в течение трех и более часов мужчин, которые пробыли за границей больше 4-5 месяцев. Сотрудники ФСБ аргументируют это проверкой.

Юристы отмечают, что такие проверки незаконны: задерживать могут подозреваемых в нарушении режима госграницы. Требования о разблокировке телефона или его изъятие возможны только при подозрении в совершении правонарушения. При этом должен быть составлен соответствующий протокол.