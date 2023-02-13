С сайта госзакупок пропала информация о контрактах клиники, где наблюдается Путин

Расследовательский проект «Система»‎ обратил внимание на то, что с сайта госзакупок пропали контракты ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»‎. Она подведомственна управделами президента: в ней наблюдался Владимир Путин. Журналисты «Проекта»‎* рассказывали, что десятки врачей сопровождают его в поездках, в том числе врач-онколог.

Документы перестали публиковать с сентября 2022 года. Даже старые контракты стали недоступны: при переходе по прямой ссылке на сайте появляется сообщение об изменениях в ФЗ-44, которые позволяют не публиковать информацию.

«В реестр контрактов было включено изменение информации о контракте, согласно которому информация и документы не должны быть размещены на официальном сайте ЕИС в соответствии с частью 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ»‎, — сказано на сайте.

Решение о засекречивании закупок могут принимать сами учреждения. После начала боев в Украине некоторым госкомпаниям разрешили не публиковать данные о контрактах. С ноября были скрыты закупки ФСБ, СВР, диппредставительств.

Данные о закупках Центральной клинической больницы анализировал в апреле прошлого года «Проект»‎*. Журналисты выяснили, что Путина в поездках сопровождают от шести до 13 специалистов. В контрактах больницы данные о командировках совпадали с датами поездок Путина. За президентом присматривает в том числе врач-онколог, травматолог, нейрохирурги и реабилитологи.





*«Проект»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.