Состояние здоровья Заремы Мусаевой ухудшилось в СИЗО

Адвокат Заремы Мусаевой Александр Немов и юрист «Команды против пыток»‎ Сергей Шунин рассказали «Кавказскому узлу»‎* об ухудшении здоровья Заремы Мусаевой в СИЗО. По их словам, ей не проводят обследование, но она получает поддерживающую терапию.

«Никакого именно лечения она не получает. Она пьет таблетки, ей колют инсулин. Это поддерживает ее состояние. Состояние за время нахождения в СИЗО ухудшилось. Она стала более инсулинозависима. Увеличилась доза инсулина. Прогрессируют заболевания», — сказал Немов.

Информацию подтвердил Шунин.

«Поддерживающую терапию, по словам Заремы, она получает. Но без нормального обследования понять о ее текущем состоянии здоровья ничего невозможно. У неё на прошлом судебном заседании о продлении меры пресечения были новые жалобы на здоровье»‎, — рассказал он.

Дату следующего заседания еще не назначили. Следователи должны провести новую проверку по поводу нарушений при задержании Мусаевой. Также должна быть проведена новая экспертиза о нанесенном вреде здоровью, которое якобы нанесла обвиняемая.

Зарема Мусаева — мать чеченских активистов Ибрагима и Абубакара Янгулбаевых. Ее насильно вывезли из Нижнего Новгорода в январе 2022 года — ее обвиняют в применении насилия к полицейскому (ч.2 ст.318 УК). Это произошло после того, как Янгулбаев сообщил о пропаже родных в Чечне: ранее семье угрожал лично Рамзан Кадыров. Абубакар Янгулбаев просил Кадырова обменять его мать на него, но глава Чечни не ответил ему.

*«Кавказский узел»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.