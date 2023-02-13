Выживших морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота объявили дезертирами

Один из морпехов 155-й бригады Тихоокеанского флота связался с «7*7»‎. Он рассказал о больших потерях и о разгроме подразделения под Угледаром.

Выживший рассказал, что после очередного штурма Угледара 23 января от третьей роты десантно-штурмовой бригады осталось около восьми человек. Многие попали в плен. Но плен, по его словам — лучше.

«Кто выжил, сказали, что дезертиры. Лучше бы я попал в плен и не вернулся. Отношение максимально плохое. Уже положили человек 500, может, больше. Командир бригады сказал, что домой мы уедем только 200-ми, либо 300-ми»‎, — рассказал военнослужащий.

По его словам, до 90% бойцов в его подразделении были мобилизованными из-за больших потерь: вместо морпехов «все время подвозили новых» резервистов.

О разгроме российской колонны техники под Угледаром стало известно в конце прошлой недели. Видео опубликовала CNN. По сообщениям украинской стороны, почти вся бригада была уничтожена.

Морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота еще в прошлом году жаловались на большие потери в подразделении и плохое командование. Власти Приморского края, к которым они обращались, опровергли эту информацию, Минобороны говорило, что потери не превышают средних показателей.