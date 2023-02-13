«Дети развлекаются»‎: Пригожин прокомментировал видео казни Дмитрия Якущенко

Создатель ЧВК «Вагнер»‎ Евгений Пригожин прокомментировал видео казни Дмитрия Якущенко. Сначала он не подтвердил и не опроверг факт казни, отметил только, что это «дети развлекаются»‎. Позже появилось видео якобы с самим Якущенко. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в СК с просьбой проверить подлинность видео. «Медиазона»‎* отмечает некоторые нестыковки на записи, которые вызывают сомнения в его подлинности.

В ответ на запрос от «Осторожно, Media»‎ Пригожина сказал: «Ксения, не воспринимайте всё так печально. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко — односерийная драма «А зори здесь тихие», но, думаю, он больше похож на «Семнадцать мгновений весны». Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло».

После этого в канале пресс-службы Пригожина появилось другое видео — также якобы с Якущенко. Он говорил, что принес из плена много ценной информации, которая многим ребятам спасла жизнь, а его простили. О том, что он отказывался участвовать в боях в Украине, говорил, что Крым нужно вернуть Киеву — Якущенко сказал, что эти слова были способом выжить.

РБК сообщила, что Москалькова намерена обратиться в Следственный комитет. В ведомстве должны выяснить подлинность видео. Она добавила, что внесудебные казни недопустимы.

«Медиазона»‎* отметила, что подлинность видео с казнью вызывает подозрения. В частности, сама казнь заблюрена, тело Якущенко никак не реагирует на удар. Также нет следов крови на кувалде и вне заблюренного участка кадра.

*«Медиазону»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.