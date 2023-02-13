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#Новости

Мобилизованные наносят себе увечья, чтобы не возвращаться на фронт

13.02.2023

Вагнеровцы угрожают им убийством

The Insider* обратил внимание на пост военного блогера Андрея Морозова. По его словам, мобилизованные в увольнительных наносят себе увечья: ломают руки и ноги — только чтобы не возвращаться на фронт.

По словам Морозова, такие случаи были в 51-м тульском полку ВДВ. Мобилизованные из этого подразделения занимаются эвакуацией раненых наемников ЧВК «Вагнер», которые не раз угрожали расстрелом резервистам, если они не донесут раненых.

«И простреленные ноги уже были. Получать пулю в спину от своих за то, на что они повлиять не могут, люди не хотят. Мы на это не подписывались», — пишет Морозов.

Морозов также говорит, что вагнеровцам вместо мобилизованных уходит вся передаваемая гуманитарная помощь. 


Фото: ТАСС.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией».



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