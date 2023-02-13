Прокуратура пытается обжаловать оправдательный приговор Юлии Цветковой*

Зампрокурора Хабаровского края подал кассационную жалобу на оправдательный приговор Юлии Цветковой*. Обвинение пытается обжаловать решения судов двух инстанций, сообщили в канале поддержки активистки.
«С упорством, достойным лучшего применения, местная прокуратура продолжает юридически неуклюжие попытки реабилитировать себя по делу о порнографии, которой — и это уже установлено двумя судебными инстанциями, — не было», — сказано в заявлении.
Доводы у обвинения остались теми же, даже тексты жалоб почти идентичны. Добавилось только одно «доказательство» наличия порнографии в сообществе — блокировка блога Цветковой*. При этом блокировку все еще оспаривает защита активистки.
Против Юлии Цветковой* возбуждали уголовное дело о «распространении порнографии» и «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних. Поводом стал поставленный спектакль для детей о гендерных стереотипах и блог в «ВКонтакте» «Монологи вагины», в котором она и другие художницы публиковали художественные изображения женских половых органов. Ее оправдали, после чего Юлия вместе с матерью уехала из России.
*Юлию Цветкову Минюст России считает «иноагентом».