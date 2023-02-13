Медтехнику в России разрешат ремонтировать неоригинальными запчастями

Росздравнадзор выпустил приказ, позволяющий с 1 сентября 2023 года ремонтировать медтехнику в российских больницах неоригинальными запчастями и комплектующими. Пока здравоохранение не под санкциями, но в Росздравнадзоре опасаются возможных ограничений, пишет «Коммерсант».

Сейчас большая часть медоборудования в российских больницах — зарубежного производства, и для ремонта ее нужно вывозить за границу. Доля российского оборудования составляет около 20-30%. Среди аппаратов МРТ, КТ, УЗИ и других высокотехнологичных отраслях доля российского оборудования еще меньше.

Чтобы избежать санкционных рисков, с сентября можно будет ремонтировать медоборудование неоригинальными запчастями. Однако эксперты говорят, что разработка собственных деталей будет дороже, чем покупка из-за рубежа. А значит дороже будет и ремонт. Некоторые считают, что пока потребности в ремонте небольшие: большую часть оборудование закупали во время пандемии.