В Вологодской области принудительно вызывают к следователю 74-летнюю мать активиста

В Вологодской области следователь Андрей Нестеров оформил принудительный привод на допрос 74-летней матери экс-главреда SOTAvision, оппозиционного активиста Евгения Доможирова. Его подозревают в распространении «фейков»‎ об армии по мотивам «политической ненависти» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК). Как пишет «ОВД-Инфо»‎*, его мать Галина проходит по делу свидетелем.

Доможиров сообщил, что ни одной повестки о вызове на допрос его мать не получала. Однако в принудительном приводе сказано, что она неоднократно не являлась без уважительной причины. По версии следователя, она «может обладать информацией, представляющей интерес»‎.

«И все-таки скажите мне, насколько этим сволочам были необходимы показания человека, когда ее сын за несколько месяцев до якобы совершенного преступления покинул пределы РФ? Я правильно понимаю, что не имея возможности достать меня, они просто пытаются издеваться над семьей», — добавил Доможиров.

Активист с женой и детьми уехал из России в мае 2022 года. В декабре против него возбудили уголовное дело из-за девяти постов в Telegram.

Ранее против него возбуждали уголовные дела об оскорблении представителей власти: он критиковал местных чиновников.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.