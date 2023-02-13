СВР сообщила о вербовке США боевиков в Сирии для совершения терактов в России и СНГ

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США завербовали в Сирии около 60 боевиков. Они должны будут по заданию Вашингтона устраивать теракты в России и СНГ.

По «заслуживающим доверия данным»‎, особое внимание американские военные уделяют привлечению к сотрудничеству выходцев с Северного Кавказа и из Центральной Азии. 60 человек было завербовано в январе 2023 года.

Сейчас они проходят курс обучения на американской базе Эт-Танф в Сирии. Их обучают изготовлению самодельных взрывных устройств, приемам проведения диверсий.

«Особое внимание уделяется вопросам планирования нападений на хорошо охраняемые объекты, в том числе зарубежные дипмиссии»‎, — сказано в заявлении СВР.

Группы боевиков, как утверждается, планируют забросить на территорию России и СНГ. Теракты планируют устраивать против «дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил»‎.