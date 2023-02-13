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#Новости

В десятый пакет санкций может войти Альфа-банк

13.02.2023

Всего в списке около 130 новых организаций и физлиц

UPD:

Bloomberg пишет, что некоторые члены ЕС высказались против включения новых российских банков в десятый пакет санкций. Какие страны оказались против, агентство не называет.

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Лидеры стран ЕС продолжают обсуждать десятый пакет санкций против России. По данным Politico, в него включат около 130 новых организаций и физлиц, в том числе Альфа-банк. 

Новые ограничения будут обсуждать на этой неделе. Помимо личных санкций, россиянам хотят запретить участвовать в советах директоров важных инфраструктурных компаний ЕС, в частности, работающих в области энергетики. Санкционные списки предложены Польшей, странами Балтии, Германией, Францией и другими. 

В санкционные списки предлагают включить в том числе военных и пророссийских чиновников в украинских регионах. 


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