В десятый пакет санкций может войти Альфа-банк

UPD:

Bloomberg пишет, что некоторые члены ЕС высказались против включения новых российских банков в десятый пакет санкций. Какие страны оказались против, агентство не называет.



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Лидеры стран ЕС продолжают обсуждать десятый пакет санкций против России. По данным Politico, в него включат около 130 новых организаций и физлиц, в том числе Альфа-банк.

Новые ограничения будут обсуждать на этой неделе. Помимо личных санкций, россиянам хотят запретить участвовать в советах директоров важных инфраструктурных компаний ЕС, в частности, работающих в области энергетики. Санкционные списки предложены Польшей, странами Балтии, Германией, Францией и другими.

В санкционные списки предлагают включить в том числе военных и пророссийских чиновников в украинских регионах.