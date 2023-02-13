РКН запустил систему поиска запрещенного контента «Окулус»‎

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, запустил систему «Окулус»‎. Она анализирует текст, фото и видео на предмет нарушений российского законодательства. На прошлой неделе журналисты нескольких СМИ выпустили расследование о том, как РКН стал главным цензурным органом в России.

«Разработчики уже завершили работу над системой «Окулус»‎. В декабре 2022 года ее протестировали… Информационная система «Окулус»‎ уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме — выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах»‎, — рассказало РИА Новости в ГРЧЦ.

На фото будут искать запрещенные символы, заданные сцены и действия. Анализировать будут текст, фото и видео — более 200 тыс. изображений в сутки. «Запрещённый»‎ контент будут блокировать, «до того как он широко разойдется в онлайн-пространстве, особенно среди детей и молодежи»‎.

Стоимость разработки и внедрения новой системы составила 57,7 млн рублей

На прошлой неделе несколько ведущих расследовательских СМИ опубликовали данные о РКН и ГРЧЦ. Ведомство стало главным цензурным органом в России. Об этом же говорила в сентябре The New York Times. Специалисты ведомства обучают искать в сети оскорбления в адрес Владимира Путина, изображения, которые оскорбляют президента, «фейки»‎ про армию и информацию об ЛГБТ. Также сотрудники следят за лидерами общественного мнения, составляют досье на независимых журналистов и рекомендуют людей для включения в реестр «иноагентов»‎.