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Кадыров рассказал об отравлении своего помощника

13.02.2023

По словам главы Чечни, он получил письмо, пропитанное отравляющим веществом

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отравлении своего помощника, командира спецназа АХМАТ и заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинова. Несколько дней назад он получил письмо, пропитанное отравляющим веществом. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. 

Письмо пришло 8 февраля. Алаудинов почувствовал едкий специфический запах и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Также поступил его адъютант. 

«Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий»‎, — сказал Кадыров. 

По его словам, сейчас отравленные в московской больнице и выздоравливают.  Параллельно идет анализ самого отравляющего вещества и расследование покушения. 





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