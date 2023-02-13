Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отравлении своего помощника, командира спецназа АХМАТ и заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинова. Несколько дней назад он получил письмо, пропитанное отравляющим веществом. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Письмо пришло 8 февраля. Алаудинов почувствовал едкий специфический запах и вовремя принял меры: обработал руки и промыл носовую полость. Также поступил его адъютант.

«Отравленные поступили в медсанбат, где, благодаря квалифицированным и грамотным действиям начальника и двух бойцов-медиков, один из которых оказался профессиональным токсикологом, удалось избежать тяжких последствий»‎, — сказал Кадыров.

По его словам, сейчас отравленные в московской больнице и выздоравливают. Параллельно идет анализ самого отравляющего вещества и расследование покушения.