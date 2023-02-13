«Коммерсант»‎ сообщил, что в 2023 году в Хабаровске останутся прямые выборы мэра. Об этом говорят и в ЛДПР, и в «Единой России»‎. Оппозиция обещает всерьез участвовать в выборной гонке.

От «Единой России»‎ на пост будет претендовать нынешний мэр Сергей Кравчук. Он занял пост после голосования в 2018 году. ЛДПР пока не назвала своего кандидата, но обещает найти сильного конкурента.

Переписывать городской устав и отменять выборы никто из правящих партий не будет. Как отметил представитель региональной ячейки ЛДПР, вопрос об отмене выборов возник «на пустом месте»‎.

В прошлом году выборы мэра отменили в Томске. Обсуждали переход на конкурсную процедуру в Якутске, Абакане, Анадыре, Новосибирске, Хабаровске и Улан-Удэ.