Граждан США призвали покинуть Россию из-за рисков мобилизации и арестов

Посольство США призвало граждан срочно покинуть Россию. Причина — в непредсказуемых последствиях из-за боев в Украине. В представительстве говорят о возможной мобилизации и неправомерных задержаниях.

В посольстве подчеркнули, что российские власти могут не признать двойное гражданство и отказать в консульской помощи гражданам США. Кроме того, в некоторых регионах возможности дипслужбы сильно ограничены.

«Граждане США, в том числе бывшие и нынешние правительственные и военнослужащие, а также частные лица, занимающиеся бизнесом, посещающие или проживающие в России, подвергались безосновательным допросам и угрозам со стороны российских официальных лиц и могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства»‎, — предупреждают в посольстве.

В России, продолжили дипломаты, ограничено право на мирные собрания и свободу выражения мнения. Из-за этого гражданам США рекомендуют не участвовать в любых протестах и не фотографировать сотрудников службы безопасности. Аресты американских граждан уже были.

В сообщении также отмечается, что из-за санкций ограничены возможности перевода средств в Россию, как и возможности для выезда.