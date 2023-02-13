Связанный с ЧВК «Вагнер»‎ канал опубликовал новое видео внесудебной казни

В Telegram-канале Grey Zone появилось видео внесудебной казни еще одного наемника ЧВК «Вагнер»‎ Дмитрия Якущенко. Его завербовали из колонии в Саратовской области, но он сдался в плен.

В колонии Якущенко отбывал наказание за разбой и убийство — суд назначил ему 19 лет. На фронте в рядах наемников он пробыл четыре дня, после чего сдался в плен ВСУ недалеко от Бахмута. Он говорил, что Крым нужно вернуть Украине, и участвовать в боях он не хотел.

В Днепре он «потерял сознание» и очнулся в подвале, где его казнили.

«Отправился на фронт в рядах ЧВК «Вагнер»‎. Находясь на передке, я понял, что это не моя война. Сегодня я находился на улицах города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить», — говорит Якущенко.

В ноябре появилось видео внесудебной казни Евгения Нужина. О том, что в рядах наемников нередки случаев расстрела своих, говорили бежавшие наемники.