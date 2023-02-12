Президент Косово обвинила ЧВК «Вагнер»‎ в контрабанде оружия из Сербии

Президент частично признанного Косово Вьоса Османи рассказала в интервью The Telegraph о сотрудничестве ЧВК «Вагнер»‎ и сербских властей. Как минимум полгода они помогают переправлять в регион оружие и военную форму без опознавательных знаков. Она считает, что так готовится гибридное нападение Сербии, чтобы захватить территорию Косово, передает DW*.

«Они привозят оружие и форму, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет достичь своих целей, не называя это военной операцией»‎, — сказала Османи.

Она сравнила проводимую операцию с событиями в Крыму в 2014 году: тогда на полуострове также были замечены военные во время проведения «референдума»‎.

О наемниках «Вагнера»‎ говорил и премьер-министр Альбин Курти. По его словам, в регионе необходимо увеличить численность международных миротворческих групп.

О том, что ЧВК «Вагнер»‎ вербует наемников в Сербии, стало известно в прошлом году. Активисты пытались подать заявление о преступлении и остановить «Вагнер»‎, но им отказали в возбуждении уголовного дела. Пригожин отрицал вербовку в Белграде. Но в стране появились пророссийские ресурсы с объявлениями о «работе»‎ в «Вагнере»‎.

*DW Минюст России считает «иноагентом»‎.