Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью к уроку «Разговоры о важном»‎. Он рассказал, что США взяли на себя ответственность за взрыв на «Северных потоках»‎. Это сделали из-за «слишком хорошего сотрудничества»‎ Германии с Россией.

«Появился мощный альянс, основанный на наших энергоресурсах и германских технологиях. Он стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций. Поэтому нужно было его каким-то образом разрушить, причем в буквальном смысле. По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2», — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят»‎, — сказал Лавров.

Он добавил, что для США «стала костью в горле»‎ дружба между странами, национальное примирение между ними после Второй мировой войны. Германию к войне против СССР также готовили западные страны, считает Лавров.

По поводу Украины он повторил то же самое: Запад пытался не допустить дружбу между Украиной и Россией. И бои в Украине также направлены на недопущение нового сближения с Германией. Говоря об идеях, которые могли бы объединить всех людей на планете, Лавров также предложил дружбу.