Байден призвал власти Израиля договориться с протестующими по вопросу судебной реформы

Президент США Джо Байден призвал к достижению согласия в Израиле по поводу новых изменений в судебной системе. В стране несколько недель продолжаются протесты против предлагаемого правительством Беньямина Нетаньяху изменения судебной системы, пишет Reuters.

Реформировать судебную хотят так, чтобы усилить влияние правительства при выборе судей и ослабить полномочия Верховного суда отменять законы или принимать решения против исполнительной власти. Байден призвал достичь согласия с протестующими.

«Гениальность американской демократии и израильской демократии заключается в том, что обе они построены на сильных институтах, на системе сдержек и противовесов, на независимой судебной системе. Достижение консенсуса в отношении фундаментальных изменений действительно важно для того, чтобы люди верили в них, чтобы их можно было поддерживать»‎, — сказал Байден.

По словам Нетаньяху, реформа нужна для восстановления баланса между правительством, Кнессетом и судебной властью, которую некоторые в его коалиции обвиняют в элитарности и превышении полномочий для вмешательства в политическую жизнь.

Однако критики считают, что это нанесет урон израильской демократии, потому что приведет к политизации судейской коллегии и подорвет их независимость. Под угрозой могут оказаться и права человека. Жители выходят на акции протеста. Как пишут «Новости Израиля»‎, несколько школ и университетов разрешили сотрудникам, ученикам и их родителям выйти на демонстрации в понедельник. Руководство школ с пониманием отнесется к тому, что они будут участвовать в акциях и не придут на учебу.

«Учеба в этот день будет по обстоятельствам. В школах в эти дни проводятся уроки о важности гражданской ответственности. Мы хотим донести нашу обеспокоенность по поводу раскола в обществе и будущего демократического строя в стране. Протест граждан в будущий понедельник обязывает и нас. Мы считаем, что право на общественный протест имеет высочайшее воспитательное значение. Поэтому мы с уважением отнесемся к родителям, учащимся и учителям, которые решат принять участие в акциях протеста, в частности в этот понедельник», — сказано в письме директоров нескольких школ.