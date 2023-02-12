Председатель Консервативной партии Великобритании рассказал о попытке вербовки российским шпионом

Председатель Консервативной партии Великобритании Грег Хэндс в интервью Channel 4 рассказал, что в 2004 году в пабе его пытался завербовать российский шпион. Представившийся Александром Кашицыным человек просил его достать документ об иранской ядерной программе из библиотеки Палаты общин, пишет РБК.

Кашицын сказал, что он работает в российском посольстве. В паб Хэндса он позвал, якобы поговорить «об уборке улиц и сборе мусора».

«Я подумал, что это офицер российской разведки, который уговаривает будущего члена британского парламента сделать что-то для российского государства», — заявил Хэндс и отказался помогать.

Два года спустя сотрудники контрразведки подтвердили, что российские спецагенты активно пытаются внедриться в британский парламент.