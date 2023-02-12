Российские госканалы получили распоряжение не пиарить Пригожина и ЧВК

«Агентство»‎* выяснило, что российские власти начали бороться с растущим влиянием Евгения Пригожина. Гостей политических ток-шоу на российских каналах попросили полностью отказаться от упоминаний ЧВК «Вагнер»‎ и Пригожина.

Политолог Сергей Марков рассказал The New York Times, что такое указание появилось в несколько недель назад. Он не уточнил, кто именно просил прекратить упоминания наемников.

«Это было требование от руководства и не только ко мне. Они, видимо, не хотят втягивать его в политику, потому что он такой непредсказуемый — они его немного боятся», — говорил Марков.

Документ о запрете публиковали пророссийские Telegram-каналы. Помимо запрета на упоминание Пригожина и ЧВК при освещении боевых действий в Донецкой области, в распоряжении просят не цитировать его заявлений. Наемников требуют называть «добровольцами»‎ или «российскими войсками».

The New York Times пишет также, что Пригожин продолжается пользоваться путинской поддержкой, пытается захватить власть в Санкт-Петербурге. Но вербовка заключенных и одобрение внесудебных казней вряд ли имеют широкую популярность.

«Мы не понимаем, каковы его политические амбиции. Никто не понимает, есть они у него или нет», — сказал в комментарии газете политтехнолог и депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев.

«Пригожин ведет себя как публичный политик, но в России вакантных мест в публичной политике практически нет», — добавлял политолог Александр Кынев.

Сам Пригожин отрицал, что у него есть политические амбиции.

«Агентство»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.