Close

#Новости

В Южно-Сахалинске потребовали закрасить граффити с Земфирой*

12.02.2023

С предложением выступил депутат от «Единой России»‎

Депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин призвал закрасить граффити с Земфирой* в Южно-Сахалинске. По его мнению, она «разлагала умы подрастающего поколения»‎, пишет «Сибирь.Реалии»‎*.

«Эти люди годами разлагали умы подрастающего поколения трансляцией извращенных западных представлений о жизни, зарабатывали колоссальные состояния и не несли никакой ответственности. Один из таких примеров — Земфира*, когда-то популярная певица, неоднократно публично выступавшая против страны и ее армии», — сказал депутат. 

Граффити несколько лет назад нарисовали по заказу жительницы Сахалина: ее подруга переехала в квартиру, окна которой выходили на рисунок. Она была поклонницей Земфиры*. 

«В городе тысячи страшных заборов и стен, но войну начали с картиной, которая заставляла людей улыбаться. Каким озлобленным и зомбированным нужно быть, чтобы затевать такое», — рассказала заказчица граффити. 

Это не первая «война с картиной»‎: ранее здесь закрасили изображение Семена Слепакова.


*Земфиру и «Сибирь.Реалии» Минюст России считает «иноагентами»‎. 



×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.