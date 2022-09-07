Подозреваемый в попытке госпереворота экс-президент Бразилии Жаир Болсонару может вернуться на родину

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию «в ближайшие недели». После массовых беспорядков, устроенных его сторонниками в прошлом году, Болсонару обвинили в попытке насильственного госпереворота. Как пишет Reuters, в то время как протестующие захватили несколько правительственных зданий, экс-президент был в США.

«Нет места лучше дома… Мы знаем, что Бразилия — фантастическая страна. Я также хочу вернуться в Бразилию. Я намерен вернуться в Бразилию в ближайшие недели», — сказал он.

Верховный суд Бразилии согласился начать расследование в отношении Болсонару за поощрение протестов. В прошлом месяце его адвокат говорил, что бывший президент хотел бы «наслаждаться отдыхом в Соединенных Штатах в течение нескольких месяцев, прежде чем решить, каким будет его следующий шаг». Американские чиновники считают, что Болсонару может вернуться в страну после 22 февраля.