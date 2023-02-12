Пригожин сообщил о взятии Красной горы

Пресс-служба опубликовала заявление Евгения Пригожина. По его словам, наемники взяли населенный пункт Красная гора. По данным переписи населения 2019 года, здесь жили чуть больше 600 человек.

«После взятия Соледара и массовой шумихи о том, что в Соледаре был кто-то кроме бойцов ЧВК «Вагнер», безусловно, парням было очень неприятно. Поэтому хочу подчеркнуть, на Бахмуте нет никого. Нет никаких специальных подразделений, которые что-то охватывают, подхватывают и перехватывают. В радиусе 50 км, плюс-минус, есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут Бахмут. Где их нет, там их нет — нас нет ни на севере, ни на юге. И когда говорят о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Угледар — это не так», — сказал Пригожин.