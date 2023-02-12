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#Новости

AP: Россия поставит Судану больше вооружений в обмен на строительство базы ВМФ

12.02.2023

Теперь строительство российской военно-морской базы должны одобрить партии, военные и гражданские объединения

Associated Press со ссылкой на нескольких судейских чиновников сообщила о пересмотре властями Судана соглашения о строительстве российской военно-морской базы в стране. Российская сторона согласилась поставить больше вооружений и снаряжения, как требовали суданские власти. 

Сейчас строительство российской военно-морской базы должны одобрить в Минобороны Судана, партии и общественные объединения. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров побывал в Судане с рабочим визитом 9 декабря. О договоренностях по строительству базы стало известно в 2020 году. Ее планируют использовать для ремонта и пополнения запасов военных кораблей. Здесь будут служить около 300 человек. 


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