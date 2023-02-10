Главные новости политики 10 февраля

На фронте

С утра по всей территории Украины была воздушная тревога. Целями атак стали в основном энергетические объект. Воздушные силы ВСУ сообщили, что сбита 61 российская ракета из 71. Иранских дронов было запущено пять. По Украине наносили удары восемь стратегических бомбардировщиков, корабли из Черного моря. Известно как минимум о семи пострадавших.

Mash сообщил, что в Брянской области беспилотник атаковал международный аэропорт. Власти не подтвердили, что был атакован именно этот объект.

The Insider* пишет, что в районе Угледара разгромили российскую колонну техники, состоящую более чем из 30 танков, БМП и МТ-ЛБ. Речь идет о 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Ранее бойцы этого подразделения жаловались на большие потери и плохое командование. Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил ТАСС, что российские войска закреплялись в южной части Угледара, но ВСУ перебрасывали дополнительные подразделения.

«Такое впечатление, что мимо наших генералов проехали все события минувшего года. Впрочем, поскольку некоторые из них являются (как минимум с момента поступления в военные училища) полными кретинами, образцово повторены все ошибки, какие только совершались ранее. <...> Потери „двухсотыми« только у танкистов — многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше», — прокомментировал удар по колонне Игорь Стрелков.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинным видео с расстрелом российских военнопленных. Официальный представитель Управления Марта Уртадо выразила обеспокоенность Министерству обороны Украины из-за жестокого обращения с пленными. В разговоре с ТАСС на добавила, что ООН документирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами.

Минобороны Молдовы сообщило, что воздушное пространство страны пересела ракета. Она двигалась в сторону Украины в то же время, когда российские войска вели массированный удар по стране. Российского посла вызвали в МИД.

В Забайкальском крае в поселке Жирекен отменили торжественное прощание с погибшим в Украине наемником ЧВК «Вагнер»‎. У сельчан родные покойного пытались собрать деньги на прощание, но они не захотели помогать. При этом жительницы села готовы помочь его сестрам, оставшимся без матери, но с почестями хоронить убийцу они не готовы.

Студентке из Архангельска Олесе Кривцовой** продлили домашний арест до 12 марта. Ее обвиняют в «оправдании терроризма» и «дискредитации армии» из-за репоста во «ВКонтакте» и сторис про Крымский мост.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации убийств предпринимателей. Другим фигурантам суд назначил от 9,5 до 21 года колонии.

В СИЗО скончался фигурант дела «Хизб ут-Тахрир»*** Джемиль Гафаров. Он неоднократно говорил о том, что в СИЗО ему не оказывают медпомощь. На последнюю просьбу о лечении ему пришел отказ в январе: администрация СИЗО рекомендовала «обжаловать это решение в суде.

В Москве задержали режиссера Всеволода Лисовского и актера Ивана Ансимова. Обоих — за «неповиновение полиции»‎. Однако оба считают, что причина в антивоенной позиции. Анисимова и Лисовского арестовали на 15 суток.

Журналистка и правозащитница, основатель фонда «Свободная Бурятия»‎ Александра Гармажапова**** объявлена в розыск. По какой статье УК — в карточке не сообщается, но сама девушка полагает, что речь идет о «дискредитации армии»‎.

Журналистов издания 29.ru Ярослава Вареника и Антона Данилова задержали в поселке Октябрьский Архангельской области. Сюда сегодня приехал президент России Владимир Путин. Одного из них допросили как свидетеля по делу о «нарушении пропускного режима охраняемого объекта»‎.

В России

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. На следующий день запланирован митинг-концерт в «Лужниках»‎. На него уже сгоняют массовку: студентам предлагают приходить бесплатно с родственниками и друзьями. Есть предложения поучаствовать в митинге за 500 рублей. «Работы»‎ всего на 2-3 часа.

Владелец издательства Popkorn Books Денис Котов пообещал сменить политику издательства и «голубой»‎ вектор. Котов на встрече с депутатом Александром Хинштейном сказал, что с продажи сняты несколько книг, в которых Хинштейн находил «пропаганду ЛГБТ»‎.

Противостояние цензуре, которое начали в издательстве после введения «запрета на пропаганду ЛГБТ»‎, Котов назвал «дембельским аккордом» прежнего менеджмента перед уходом. Хинштейн в январе добился возбуждения первого административного дела о «пропаганде ЛГБТ»‎ против этого издательства.

Всего по запросу «Лиги безопасного интернета» в России заблокировали больше 20 сайтов о ЛГБТ-персонаж и для них. Среди «запрещенных»‎ оказались в том числе сайты правозащитников.

Россия сократит с марта добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Ранее Международное энергетическое агентство прогнозировала сокращение добычи в России в 2023 году на 1 млн баррелей в сутки. В США добычу нарастят на столько же.

ЦБ России оставил ключевую ставку без изменений, вопреки ожиданиям и давлению правительства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, после внесений изменения в Конституцию региона, стал «отцом народа»‎.

В мире

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица ушла в отставку. Вместе с ней по закону должно будет уйти все правительство страны. Она руководила парламентом 18 месяцев, которые прошли в серьезном кризисе. Гаврилица говорила, что у правительства внутри страны недостаточно поддержки, а в ЕС опасаются, что велика вероятность нападения на страну.

Правозащитнику, основателю центра «Вясна»‎, лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому прокурор запросил 12 лет колонии усиленного режима. Двум его коллегам юристу центра Владимиру Лабковичу и члену правления Валентину Стефановичу прокурор просит назначить 9 и 11 лет колонии соответственно. Заочно судят члена правления Дмитрия Соловьева — ему просят назначить наказание в 10 лет колонии. Правозащитников обвинили в «контрабанде»‎ и «неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий»‎.

В аэропорту Буэнос-Айреса застряли шесть беременных россиянок. Им грозит депортация. С начала боев в Украине у россиянок стали популярны роды в Буэнос-Айресе. С Аргентиной у России действует соглашение о безвизовом режиме. Ребенок после рождения автоматически получает гражданство Аргентины, а семья — право на ПМЖ.

ВВС пишет, что 35 стран хотят отстранить российских и белорусских спортсменов от Олимпиады 2024 года. Среди выступющих против США, Германия, Австралия и Великобритания. По словам министра спорта Литвы Юргиты Сюгздиниене, бойкот не нужен, потому что все страны единодушны. Глава МОК Томас Бах говорил на прошлой неделе, что «отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии»‎. Он предположил, что российские и белорусские спортсмены могли бы участвовать под нейтральным флагом.

Польша может полностью закрыть границу с Беларусью на погранпереходе Бобровники–Берестовица уже закрыто движение из-за «роста напряженности в отношениях с Беларусью». Недавно Польша также закрыла погранпереход с Беларусью в Бобровниках. Песков по этому поводу сказал ТАСС, что из-за этого могут возникнуть «определенные логистические сложности»‎.

*The Insider российские власти считают «нежелательной организацией»‎.

**Олесю Кривцову российские власти внесли в список террористов и экстремистов.

***«Хизб ут-Тахрир» власти считают «террористической»‎ в России.

****Александру Гармажапову — «иноагентом»‎.