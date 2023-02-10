DW*: Алесю Беляцкому прокурор запросил 12 лет колонии усиленного режима

Правозащитнику, основателю центра «Вясна»‎, лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому прокурор запросил 12 лет колонии. Двум его коллегам юристу центра Владимиру Лабковичу и члену правления Валентину Стефановичу прокурор просит назначить 9 и 11 лет колонии соответственно. Как пишет DW*, речь во всех случаях идет о колониях усиленного режима.

Вместе с ними заочно судят члена правления Дмитрия Соловьева. Он находится за границей. Ему просят назначить наказание в 10 лет колонии. Обвиняемые, считает прокурор, должны также выплатить штраф по 5 тыс. базовых величин каждый.

Правозащитников обвинили в контрабанде и неоднократном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Сами члены «Вясны»‎ связывают свое преследование с работой и помощью задержанным на массовых протестных акциях после выборов президента в 2020 году.

Фото: «Вясна».

*DW Минюст России считает «иноагентом»‎.