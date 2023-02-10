В Аргентине в аэропорту застряли шесть беременных россиянок

В аэропорту Буэнос-Айреса застряли шесть беременных россиянок. Как передает «Настоящее время»‎*, им грозит депортация.

Адвокат одной из женщин Лилиана Борисюк рассказала, что все задержанные на поздних сроках беременности, больше 30 недель. Они прилетели без сопровождения.

Власти Аргентины заподозрили одну из женщин в том, что она приехала не с туристической целью. У другой сомнения вызвала подлинность обратного билета. Еще одну россиянку подозревают в том, что она якобы планировала продать своего ребенка.

Российский консул посетил женщин в нейтральной зоне аэропорта. Сейчас часть россиянок получает питание от авиакомпании, с которой они прилетели, но сначала были проблемы.

Журналисты отмечают, что с начала боев в Украине в России стали популярны роды в Буэнос-Айресе. С Аргентиной у России действует соглашение о безвизовом режиме. Ребенок после рождения автоматически получает гражданство Аргентины, а семья — право на ПМЖ.

*«Настоящее время»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.