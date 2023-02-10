Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица ушла в отставку. Вместе с ней по закону должно будет уйти все правительство страны. Она руководила парламентом 18 месяцев, которые прошли в серьезном кризисе. Гаврилица говорила, что у правительства внутри страны недостаточно поддержки, а в ЕС опасаются, что велика вероятность нападения на страну.

«Я верю в молдавский народ. Я верю в Молдову. Я верю, что мы сможем пройти через все трудности и вызовы», — цитирует выступление Гаврилицы на брифинге Reuters.

Молдова с начала боев в Украине постоянно сталкивается с последствиями российской «спецоперации»‎. В стране кризис, растут цены на энергоносители, российские чиновники неоднократно позволяли себе агрессивные высказывания о «следующей»‎ после Украины Молдове. Из-за обстрелов на территории страны были перебои с электроэнергией. В Кишиневе не раз проходили протесты против роста цен, но власти обвинили в их организации пророссийские силы в рамках кампании по дестабилизации правительства.

Вчера Гаврилица вернулась из Брюсселя, где обсуждала шаги по поддержке страны со стороны ЕС. Обсуждалась финансовая помощь и поддержка в сфере безопасности из-за высокой вероятности нападения извне. Особенное беспокойство вызывает Приднестровье, поддерживаемое российскими силами.

«Мы наблюдаем элементы гибридной войны. Мы видим, например, попытки пророссийских сил политически дестабилизировать страну посредством проплаченных протестов, которые быстро стихли, когда бежавшие из Молдовы олигархи были внесены в санкционные списки и их денежные потоки были ограничены. Мы наблюдаем кибератаки, одна из которых в 2022 году была крупнейшей в истории нашей страны. И мы видим угрозы бомбардировок», — говорила Гаврилица.

«Если бы у правительства было дома в Молдове столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились гораздо большего»‎, — цитирует Гаврилицу ВВС.