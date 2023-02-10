В Москве режиссера Всеволода Лисовского обвинили в «неповиновении полиции»‎

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Ивана Анисимова арестовали на 15 суток, пишет «ОВД-Инфо»‎*. Что полиция посчитала неповиновением — неизвестно. Сам актер полагает, что причиной ареста стали театральные чтения, в которых он участвовал. Всеволоду Лисовскому суд назначил также 15 суток ареста.

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«ОВД-Инфо»‎* сообщило, что в Москве жестко задержали режиссера Всеволода Лисовского. В отделе ему вменили статью о «неповиновении полиции»‎, которая предусматривает до 15 суток ареста. Чуть позже по той же статье задержали актера Ивана Анисимова, который играл у Лисовского. Дела суды рассмотрят сегодня.

Лисовского задержали днем, когда он с подругой Татьяной Лазаревой был у метро. По словам девушки, к ним подбежали трое полицейских: они скрутили режиссера, а ее удерживали за руку. У них осмотрели вещи, спрашивали, чем они занимаются. Девушку тоже увозили в отдел, но отпустили. Лазарева подчеркивает, что со стороны Лисовского не было никакого сопротивления.

Ранее Лисовский неоднократно высказывался в соцсетях против боев в Украине. Режиссера задерживали во время постановок «Театра переходного периода»: в мае 2022 года — из-за антифашистского спектакля «Меловой крест»»; в сентябре — из-за оперетты «Правосудие», которая должна была состояться в подземном переходе на Проспекте Мира.

Анисимова с режиссером не было, его задержали на выходе из дома. Поводом стало то, что он якобы ругался матом, но в отделе ему тоже вменяют «неповиновение полиции»‎.

*«ОВД-Инфо»‎ Минюст России считает «иноагентом»‎.