Хинштейн сказал, что издательство Popkorn Books сменит «голубой» вектор

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что владелец издательства Popkorn Books Денис Котов пообещал сменить политику издательства и «голубой»‎ вектор. Котов сказал ему на встрече, что с продажи сняты несколько книг, в которых Хинштейн находил «пропаганду ЛГБТ»‎.

Как сообщил депутат, он был возмущен включением Дениса Котова в общественный совет Минкультуры.

«Между тем, Котов объяснил, что купил издательство лишь в прошлом году и намерен кардинально изменить его политику. Он продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры: наиболее скандальные издания уже сняты им с продажи. Что касается «перформанса» с ЛГБТ-книгами, обернутыми в Конституцию, то, по словам Котова, это был «дембельский аккорд» менеджмента перед уходом»‎, — написал Хинштейн в своем Telegram.

Депутат надеется, что Popkorn Books сменит свой «голубой» вектор.

«Бэкграунд Котова (он владелец книжной сети «Буквоед», организатор фестиваля «Книжный маяк Петербурга») дает на это надежду. Штраф, однако, заплатить издательству придется все равно»‎, — закончил Хинштейн.

Под «перформансом»‎ депутат, по всей видимости, имел в виду отказ Popkorn Books подчиняться цензуре: они обернули книги, авторов которых обвиняли в «пропаганде ЛГБТ»‎, в обложки с цитатой из Конституции о запрете цензуры. Хинштейн в январе добился первого в России административного дела о «пропаганде ЛГБТ»‎ против издательства.