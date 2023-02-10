В Архангельской области задержали журналистов к приезду Путина

Журналистов издания 29.ru Ярослава Вареника и Антона Данилова задержали в поселке Октябрьский Архангельской области. Сюда сегодня приехал президент России Владимир Путин.

Журналистов остановила полиция на подъезде к Устьянскому лесопромышленному комплексу, как только они вышли из такси. Никто из полицейских не представился и не показал документы. У них забрали телефоны и удалили все фото. Ярослава Вареника отпустили из отдела, а Антона Данилова опрашивали как свидетеля по статье о «нарушении пропускного режима охраняемого объекта»‎ (ст.20.17 КоАП).

Владимир Путин осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса. Он пообещал помочь лесопромышленникам. Архангельское предприятие, по его словам, даст фору любому зарубежному.