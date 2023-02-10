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ЦБ не стал менять ключевую ставку вопреки прогнозам

10.02.2023

Bloomberg писало, что на ЦБ давит правительство

ЦБ не стал менять ключевую ставку, несмотря на ожидания. Она осталась на уровне 7,5% годовых. The Bell* пишет, что по данным регулятора, динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза.

Однако в ЦБ дали понять, что могут ужесточить денежно-кредитную политику, если проинфляционные риски усилятся. Текущая инфляция ускоряется, добавили в регуляторе, но прогноз по ней оставили без изменений не уровне 5,0–7,0% в 2023 году. В 2024 году она вернется к 4%.

В 2022 году снижение ВВП составило 2,5%. В 2023 году динамика ВВП ожидается от -1% до 1%. На 2024 го ЦБ прогнозирует уровень ВВП 0,5–2,5% в 2024 году.

Бюджет в прошлом году приняли с установленной ценой не нефть в 70%. Теперь прогноз по стоимости Urals снижен до 55 долларов за баррель.

Агентство Bloomberg на этой неделе писало, что правительство давит на ЦБ и требует смягчить денежно-кредитную политику.  


*The Bell Минюст России считает «иноагентом»‎. 



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