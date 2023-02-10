Новак: добыча нефти в России сократится на 500 тыс. баррелей в сутки в марте

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия сократит в марте добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Международное энергетическое агентство (МАЭ) прогнозировало сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки в 2023 году.

Новак сказал, что сокращение нефти добровольное, принято в одностороннем порядке. По его словам, это необходимо для восстановления рыночных отношений. Газового конденсата это не коснется.

«На сегодняшний день мы полностью реализовать весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка»‎, — цитирует Новака ТАСС.

Новак также добавил, что потолок цен приведет только к снижению инвестиций в нефтяном секторе и дефициту нефти в будущем.

Международное энергетическое агентство в начале февраля проигнорировало волатильность на нефтяных рынках. Вместе с этим ожидается рост добычи нефти в США на 1 млн баррелей в сутки.