На митинг-концерт в «Лужниках»‎, который может состояться как продолжение послания Владимира Путина федеральному собранию, набирают массовку. «Можем объяснить»‎ выяснили, что «участникам»‎ концерта предлагают по 500 рублей за 2-3 часа «работы»‎.

В московском Политехе студентов просят прийти на митинг бесплатно и с родственниками, друзьями и знакомыми. Массовость будут обеспечивать также волонтеры.

В сентябре на концерт по поводу «присоединения»‎ украинских регионов массовку также набирали на три часа, но платили 1500 рублей.

Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. В прошлом году его отменили.