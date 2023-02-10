В МИД Молдовы вызвали российского посла: воздушное пространство страны пересекла ракета

Минобороны Молдовы сообщило, что в 10:18 ракета пересекла воздушное пространство страны в районе села Мокра в Приднестровье и пролетела в сторону города Косэуць Сорокского района. В это же время российские войска вели массированный удар по Украине.

«Ракета направляется в сторону Украины», — сообщили в Минобороны.

В МИДЕИ (Министерство иностранных дел и европейской интеграции) Молдовы вызвали российского посла. Как пишет ТАСС, причиной назвали «нарушение воздушного пространства страны».

«Глава МИДЕИ Николай Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова в МИДЕИ, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства»‎, — сообщили в ведомстве.

Фото: обнаруженная в декабре ракета, которая также упала на территории Молдовы.